О чем может рассказать ваш тип рук

Порой достаточно лишь посмотреть на руку человека, чтобы узнать о его характере, здоровье, темпераменте и не только.

Всего существует семь типов рук, однако иногда человек может относиться сразу к двум и даже трем типам одновременно. Чтобы определить, к какому из них относится ваша рука или собеседника, необходимо обратить внимание на размер кисти, ее плотность и гибкость.

Элементарный

Такой тип у обладателей широкой руки с короткими жесткими пальцами, без гибкости. Люди с подобными очертаниями достаточно тяжелы на подъем и не предъявляют высоких требований к жизни. Кроме этого, их можно назвать довольно мнительными и склонными к суевериям.

Практический

У людей с таким типом ладони квадратные и жесткие с широкими пальцами. Кисть при этом узловатая и с крупными развитыми суставами. Обладатели таких рук терпеливы и упорны в любом деле, они любят порядок во всем и придерживаются правил. Несмотря на сильные стороны, такие люди лишены размаха и имеют проблемы с адаптацией.

Лопатообразный

Обладатели рук, которые похожи на лопату, достаточно решительные и целеустремленные личности. Они наверняка знают, что хотят получить от жизни. Однако при всех положительных качествах такие люди стараются избегать тяжелого труда и ответственности.

Философский

У людей с философским типом рук большие кисти, широкие ладони и крупные суставы. Кроме этого, их оба сустава большого пальца равны по длине. Последнее говорит о сильной воле таких людей. У них также довольно сильно развита логика, а любую свою мысль они подвергают анализу. При этом люди с такими руками обладают слабым воображением.

Артистический и канонический

Люди с таким типом обладают удлиненными кистями рук с заостренными пальцами. По названию можно догадаться, что их обладатели — творческие и чувственные натуры. Таких людей довольно сложно поставить в рамки, поскольку они привыкли действовать по наитию. Однако обладатели артистического типа склонны ко лжи и эгоизму.

Идеалистический

Личности с идеалистическим типом обладают нежными и маленькими руками. Их пальцы тонкие с длинными ногтевыми пластинами, большие пальцы также узкие. Такие люди живут в своем собственном мире, измеряя все их окружающее по собственным идеалам. Зачастую эта их сторона личности становится источником страданий.

Смешанный

Этот тип включает в себя очертания всех остальных рук, в той или иной степени. Черты характера также просматриваются смешанные.