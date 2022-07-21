Лучшие заговоры на покупку квартиры

С помощью магии можно решить различные проблемы, например, многие надеются на лечение, привлечение любви в жизнь и богатство.

Если у вас есть определенная мечта, но она никак не сбывается, можно попробовать заговор на покупку квартиры. Это тоже касается финансов, но считается, что чем конкретнее ваше желание, тем выше вероятность действия заговора. В зависимости от ситуации различаются и типы заговоров.

Если не хватает денег

Чтобы наладилось финансовое благополучие и появились деньги на дом, стоит произнести заговор на мед из акации. Этот заговор подойдет тем, кто давно мечтает приобрести жилье, но никак не может расстаться с долгами или накопить нужную сумму.

Ежедневно на протяжении нескольких недель нужно съедать мед натощак и произносить заговор:

«Как акация к солнцу тянется, как пчелы к меду тянутся, так и денежки ко мне притягивайтесь да со мною оставайтесь. Пчелы улей строят, а я дом построю»

Если есть конкуренты на покупку

Если вы хотите купить квартиру, но есть конкуренты, которые предлагают собственнику больше денег, есть ритуал с ниткой, который помогает отбить всех потенциальных покупателей.

Однако будьте аккуратны, заговор лучше проводить ночью или в рабочее время, чтобы не столкнуться с собственником или соседями. Вам нужно взять достаточно длинную красную нить и пойти к желаемой квартире. Веревку нужно обернуть вокруг дверной ручки, взять концы в руки и сказать:

«Дверь и скоба, будь доброй для меня. Матица да порог, Режь всем сердце поперек!»

Если чувствуете подвох

Казалось бы, что может случится: вы нашли квартиру мечты, договорились о деньгах и уже готовы покупать квартиру. Однако внутри вы по-прежнему чувствуете подвох и вам кажется, что вы столкнулись с мошенниками. Если вас одолевает это чувство, проведите ритуал с английской солью и молоком.

Возьмите стеклянный стакан, смешайте в нем масло и молоко, посыпьте английской солью и прочитайте заговор:

«Кто меня обманом проведет, у того живот подведет. Аминь»

Во время подписания сделки у мошенника скрутит живот. Это будет вам знаком о том, что квартиру покупать не стоит.