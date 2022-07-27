Как ухаживать за могилой на кладбище в первый год после смерти

После похорон близкого человека на плечи родственников ложится ответственность за уход за могилой умершего.

Если в первые дни после смерти человека они больше обеспокоены утратой, то уже после того, как горе отходит на второй план, нужно заниматься уходом за могилой.

Не торопитесь с памятником

В первый год после захоронения не рекомендуется ставить памятник покойному. Дело в том, что гранит – очень тяжелый материал, которому нужна твердая почва. В первый год земля на могиле все еще рыхлая, поэтому если вы поторопитесь с установкой памятника, существует риск того, что плита просто покосится или вовсе упадет, и вам придется доплачивать за повторную установку памятника. То же самое касается цветников и могильных плит.

Как часто нужно убирать

На могиле нужно убирать осенью и весной. Также можно приезжать на кладбище во время церковных праздников и делать уборку. Это зависит от кладбища. Некоторые места для захоронений находятся в черте города, поэтому их нужно убирать только от засохшей травы и опавших листьев. Те, которые находятся в полях и лесах, требуют более тщательной уборки. Не возбраняется, если семья нанимает специального человека для поддержания порядка на кладбище.

Какие цветы нужно сажать

Цветы можно посадить и в первый год после захоронения, но, если вы планируете вместе с установкой памятника ставить гранитную плиту, лучше всего выбрать для этого однолетние растения. Если земля около могилы будет открытой, можно сразу сажать многолетние растения. Считается, что лучше всего приносить на могилу живые цветы или высаживать их. Православная церковь выступает против искусственных растений на могилах в память об усопшем.