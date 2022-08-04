«Денежная банка»: как сделать талисман-магнит для богатства

Те, кто пробовал этот талисман, говорят, что он буквально притягивает в ваш кошелек богатство, которого вам не хватало.

Однако срок действия у нее немаленький. Перед тем, как денежная банка подействует, ее нужно держать дома от пяти месяцев до года. И лишь после того, как настанет нужный момент, вы получите деньги на то, о чем давно мечтаете.

Чтобы сделать денежную банку, вам потребуется:

- Банка. Чем больше она будет, тем лучше. В идеале нужно брать пятилитровую.

- Разноцветные маркеры, краски, ленточки и другие украшения (например, стразы). Все должно быть в гамме красного, золотого и зеленого цветов.

- Небольшие куски бумаги. Можно взять клеящиеся стикеры.

- Пять пятирублевых монет.

- Немного наличных купюр.

- Корица, апельсиновые корки, мята, клевер и другие талисманы богатства.

Перед тем, как делать денежную банку, нужно ее подготовить. Тщательно ее промойте, высушите и приступайте к действию. Сначала ее нужно украсить, чем ярче она будет, тем лучше. Рисуйте на ней любые узоры, завязывайте ленты, приклеивайте стразы, камни – все должно быть ярко, и вы должны делать это самостоятельно.

После этого возьмите десять бумажек и напишите на них свои материальные желания. Формируйте их как можно конкретнее. Например, если вы хотите машину, то напишите модель, марку, год выпуска, цвет и комплектацию. Если хотите квартиру, напишите улицу и номер дома, на которой она должна находиться. Дом тоже нужно описывать максимально подробно. После того, как все желания будут написаны, можете приступать к изготовлению банки.

Сначала насыпьте в нее пять пятирублевых монет. Делайте это с мыслью о том, что вас ждет удача в финансовых делах. После этого положите туда несколько бумажных купюр и талисманы богатства. Это могут быть апельсиновые корки, палочки корицы, камни, амулеты – все, что вам нравится. В конце положите туда свои желания и встряхните со словами: «Все будет так, как я хочу». После этого поставьте банку в укромное место и ждите.