Как правильно распорядиться вещами умершего

После смерти человека его друзья и родственники сталкиваются с ситуацией, когда нужно что-то сделать с его имуществом, а его остается, как правило, много.

Часто люди не трогают комнаты, где жили умершие, но психологи выступают против этого, так как в таком случае человек не может до конца пережить утрату. Существуют основные правила того, как нужно поступать с личными вещами умершего близкого человека.

Выжидайте три дня

Православная церковь говорит, что трогать вещи умершего родственника нужно только спустя три дня после его смерти, то есть приступать к очищению квартиры нужно уже после похорон. Некоторые данные разнятся, и священнослужители говорят о 40 днях. Если вам тяжело видеть вещи близкого человека, их можно сложить в коробку и поставить в дальний угол шкафа.

Что нужно уничтожить

Можно отвезти на свалку и сжечь вещи, которые стали непригодны для носки. Также стоит избавиться от тех вещей, на которых умер человек. Например, если это случилось дома на кровати, то лучше уничтожить и кровать, и постельное белье, и одежду, в которой это произошло. У этих вещей энергетика наиболее негативная, тем более, не стоит хранить воспоминания о трагичных моментах.

Что можно оставить себе

Если у покойного были ценные вещи, которые оставят вам добрую память о нем, то их стоит сохранить. Возможно, первое время вы не захотите видеть эти вещи, чтобы не вспоминать травму и не причинять себе душевную боль. Их можно положить в кладовку или в шкаф, а потом достать, когда сможете спокойно ими пользоваться.

Что делать с другими вещами

Православная церковь рекомендует вещи, которые вам не нужны, и которые до сих пор находятся в приемлемом состоянии, отдать на благотворительность или принести в церковь. Там ими распорядятся в пользу нуждающихся семей.