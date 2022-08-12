Как по рукам понять, что мужчина вам изменяет

По линиям на руке человека можно рассказать многое, в том числе и о его отношениях с противоположным полом.

Так, если внимательно рассмотреть ладонь мужчины, можно обратить внимание на некоторые знаки, которые прогнозируют измену с его стороны. Однако стоит помнить, что линии на руках не дают точных толкований. Это может быть прогнозом на будущее или информацией из далекого прошлого.

Сначала стоит обратить внимание на холм Венеры, который расположен под большим пальцем руки. Если вы видите там один или несколько крестиков из двух линий, то это говорит о том, что ваш партнер не может забыть свои предыдущие отношения. Чем больше крестиков, тем больше бывших он вспоминает.

Посмотрите на линию брака, которая расположена на ладони под мизинцем. Если на ней есть крестик – пересечение, то это указывает на возможную измену. Однако это также может говорить о том, что у вашего партнера очень много сексуальной энергии, которой нужно освободиться. Возможно, вы не даете ему достаточно внимания, поэтому такая энергия привлекает противоположный пол.

На измену может указывать линия головы. Она находится под указательным пальцем и идет вбок, а не вниз. Если в конце линия расходится на еще несколько, это говорит о том, что этот человек не понимает чувства других людей и не ставит их ни во что, поэтому он может изменить, но не ради своих чувств, а для выгоды.