Как сделать дома «денежную сахарницу»

Один из самых известных ритуалов на деньги называется «денежная сахарница», так как вы в прямом смысле делаете амулет из этой посуды.

Эзотерики нередко считают сахар символом богатства и достатка, а также счастливой жизни. Его используют во многих ритуалах и обрядах, которые помогают в исполнении желаний. Если вы хотите устроить себе действительно сладкую жизнь, то вам поможет этот обряд, который нужно делать в определенный момент.

Денежную сахарницу нужно делать тогда, когда в вашей сахарнице закончилось все содержимое. Подождите несколько дней до Полнолуния и начинайте готовиться к обряду. Не нужно высыпать сахар из емкости, иначе ритуал не сработает. Если вы не будете соблюдать это правило, то деньги в вашем кошельке могут убавиться.

Для ритуала вам понадобится:

- Сахарница

- Монетка номиналом 5 рублей

- Сахар-песок

Для начала вам нужно вымыть сахарницу и монету. Тщательно промывайте все, ведь для денежной энергии очень важна чистота. Если ее не будет, она не сможет свободно передвигаться, а соответственно и приманивать к вам финансы.

Когда вы все сделали, положите монету на дно сахарницы и засыпьте сверху сахаром. Во время этого процесса нужно сказать фразу: «Сладкая жизнь с деньгами. Деньги на сладкую жизнь».

Денежная сахарница будет работать до тех пор, пока вы будете следить за ее наполненностью. Она принесет денежную удачу тем, кто будет употреблять сахар из нее. Поэтому, если к вам часто ходят гости на чай, то имеет смысл завести себе вторую сахарницу исключительно для чужих людей в доме. То есть, если вы видите, что в ней стало меньше сахара, нужно наполнить ее, как можно скорее. Эзотерики уверяют, что сахарница начинает работать очень быстро, поэтому в скором времени вам стоит ожидать повышения на работе или появления дополнительного заработка.