Линии на руке, сулящие скорое богатство

По линиям на руке можно узнать прошлое, настоящее и будущее человека.

На ладонях есть линии, которые отвечают за определенную сферу жизни. Так, по ним можно узнать больше о здоровье человека, о его личной жизни и о финансовом благосостоянии. Существуют линии, по которым можно предсказать, что кошелек скоро пополнится.

Денежный треугольник

Если определенные линии на руке образуют на ладони денежный треугольник, то с большой вероятностью вы можете внезапно разбогатеть в течение короткого времени. В первую очередь, линия жизни и линия судьбы должны выходить из одной точки между большим и указательным пальцами. Их должна пересекать линия судьбы, образовывая треугольник.

Ответвления

Здесь также необходимо обратиться к линии жизни и линии ума. В этот раз нужно смотреть на ответвления, которые отходят от них. Если по линии жизни вы видите ответвления, которые идут наверх, это значит, что в эти моменты вы сможете добиться большой суммы денег. От линии ума ответвления должны идти в сторону мизинца. Если они есть, то это – хороший знак.

«Пхала рекха»

Эта линия расположена внизу первой фаланги большого пальца, на сгибе. Если там есть две линии, которые образовывают небольшой овал, то у вас есть «пхала рекха». Эту линию называют также «рисовой» и «пшеничное зерно». Наличие этой линии говорит о том, что у человека есть достаточно способностей для того, чтобы разбогатеть.