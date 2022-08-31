Денежный ритуал, который нужно сделать в День рождения
Считается, что обряды лучше всего проводить в день своего рождения, так как именно в это время они обладают особой силой.
Однако лучше всего узнать точное время своего рождения, чтобы проводить обряд именно в эту минуту. Чем точнее будет время проведения обряда, тем лучше и эффективнее он будет работать.
Почему обряд стоит проводить в День Рождения
Существует две причины. Во-первых, считается, что в день рождения человека его энергетика находится на самом лучшем уровне и открыта к взаимодействию. Поэтому эзотерики рекомендуют проводить обряды именно в этот день.
Во-вторых, в эту дату энергетика человека становится более положительной. Его окружают любимые люди, подарки и хорошее настроение. Все это способствует удачному ритуалу, если вы соберетесь его проводить. Поэтому настраивайтесь на хороший день и приподнятое настроение, если хотите провести удачный ритуал.
Существует несколько правил проведения ритуала:
1. Никто не должен о нем знать
2. Вы должны быть в помещении одни
3. В вашем ритуале не должно быть злого умысла