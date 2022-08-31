Денежный ритуал, который нужно сделать в День рождения

Считается, что обряды лучше всего проводить в день своего рождения, так как именно в это время они обладают особой силой.

Однако лучше всего узнать точное время своего рождения, чтобы проводить обряд именно в эту минуту. Чем точнее будет время проведения обряда, тем лучше и эффективнее он будет работать.

Почему обряд стоит проводить в День Рождения

Существует две причины. Во-первых, считается, что в день рождения человека его энергетика находится на самом лучшем уровне и открыта к взаимодействию. Поэтому эзотерики рекомендуют проводить обряды именно в этот день.

Во-вторых, в эту дату энергетика человека становится более положительной. Его окружают любимые люди, подарки и хорошее настроение. Все это способствует удачному ритуалу, если вы соберетесь его проводить. Поэтому настраивайтесь на хороший день и приподнятое настроение, если хотите провести удачный ритуал.

Существует несколько правил проведения ритуала:

1. Никто не должен о нем знать

2. Вы должны быть в помещении одни

3. В вашем ритуале не должно быть злого умысла

Какие ритуалы можно выполнить

Ритуал с монетами. Возьмите количество монет, которое будет совпадать с вашими годами. Положите их в свой карман и скажите: «Сколько мне лет исполнилось, столько богатства я и получу». Монеты должны провести с вами 24 часа, из кармана вытаскивать их нельзя. После этого положите их в надежное место и не тратьте.

Ритуал с маком. В День Рождения купите стакан мака и не берите за него сдачу. Возьмите черный платок и нарисуйте на нем мылом круг. В центр высыпайте весь мак из стакана и начните на нем рисовать сумму, которая вам требуется. После этого закройте глаза и представьте, на что вы потратите деньги. В конце нужно высыпать мак в проточную воду, а платок положить в шкаф до следующего года.

Ритуал с тарелкой. Возьмите белую тарелку, желательно, чтобы на ней были нарисованы любые символы зеленого цвета, например, цветы или геометрические фигуры. В центр положите купюру. Возьмите тарелку в руки и представьте, как на ней приумножается количество купюр. Тарелку после ритуала нужно помыть с солью и содой, а купюру положить в кошелек и не тратить.