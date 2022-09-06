Как по руке вычислить долгожителя

Хиромантия – система гадания, которая позволяет узнать многое о человеке, лишь по взгляду на его ладонь.

Хиромантия – система гадания, которая позволяет узнать многое о человеке, лишь по взгляду на его ладонь. Предполагается, что линии на руках могут рассказать о характере человека, его прошлом, а также предсказать его судьбу. На руке есть линия жизни, по которой можно узнать, сколько суждено жить человеку.

Где находится линия жизни

Линия жизни находится на холме Венеры. Она начинается в точке между большим и указательным пальцем, а затем идет вниз. Однако стоит обратить внимание не на ее длину, а на сопровождающие детали, а также на пересечение с другими линиями.

Как выгнута линия

Одни хироманты уверены, что чем больше дуга, которую образует линия жизни, тем дольше вы будете жить. Дело в том, что сильное закругление дуги будет пересекать линию ума и линию сердца, что говорит о том, что человек будет долгожителем.

Наличие линии судьбы

Линия судьбы есть не у всех, исключительно у долгожителей. Чем она глубже, тем дольше вы будете жить. Линия судьбы находится прямо посередине ладони, пересекает линию сердца, линию ума и линию здоровья.

Ответвления от линии жизни

Посмотрите на свою линию жизни, если в нескольких местах она ответвляется, значит, у вас есть шанс сделать себя долгожителем. Эти ответвления говорят о том, что у вас есть отличное здоровье и вы живете в хороших условиях, чтобы обеспечить себе долгую старость. Однако вам нужно вести здоровый образ жизни, чтобы добиться долгих лет жизни.