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Как понять, что в квартире поселилась нечистая сила

9 сентября 2022ГаданияМарианна Басс

Ощущение чьего-то присутствия может преследовать вас в собственной квартире, и это – первый повод для беспокойства.

Как понять, что в квартире поселилась нечистая сила
Фото: b17.ru

В жизни случаются ситуации, когда в дом подселяется нечистая сила. Есть несколько признаков, по которым можно определить, что у вас нет паранойи.

Пропадают вещи

Если вы часто ловите себя на том, что ищете нужную вещь, но не можете понять, где она лежит, возможно, их с места на место перекладывает злой дух. Также признаком могут быть потерянные вещи, но при этом вы должны быть на 100% уверены, что оставляли их в нужном месте. Если вещи регулярно пропадают, стоит задуматься о защите квартиры.

Желание не возвращаться

Если вам неуютно в собственном доме, хотя раньше было иначе, это значит, что в вашем доме есть кто-то неприятный, но вы его не видите. Если вы постоянно спешите уйти из дома, не хотите туда приходить, а друзья и родные тоже избегают походов в гости, то можно с уверенностью сказать, что с вашим домом что-то не так.

Включение электроприборов

Внезапно включившийся телевизор, чайник или блендер не всегда сигнализируют о перебоях с электричеством. Электроприборы особенно чувствительны к негативной энергетике, и по ним с легкостью можно определить наличие злого духа в квартире.

Бессонница

Если в ваше энергетическое пространство вторгается злой дух, вы перестанете крепко спать. Если вы стали чаще вставать по ночам или долго не можете уснуть, а потом рано просыпаетесь, то значит, что вы столкнулись с присутствием нечистой силы.

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