Почему на поминках не чокаются

Поминальные обряды и традиции у славян постоянно менялись, так как были связаны сначала с язычеством, а потом с христианством.

Так, из язычества произошла традиция оставлять одно пустое место за столом для покойника. Уже тогда на поминках оставляли пустой стул, а рядом с ним ставили бокал со спиртным и тарелку с едой.

Позднее традиции немного изменились, но на поминках продолжили употреблять алкоголь. Так, когда на Руси приняли христианство, для поминок варили кисель, компот и заваривали чай. Употребляли преимущественно горячие напитки, так как верили, что покойник питается паром.

Сейчас смешались традиции языческих и христианских поминок, поэтому спиртное иногда продолжают употреблять. Когда пьют алкоголь в память о покойном, принято вставать из-за стола и выпивать, не чокаясь. Эта традиция до сих пор существует, и у нее есть два объяснения.

Первое гласит, что громкие звуки могут отпугнуть душу покойного, а поминки она должна провести со своими родственниками и близкими людьми. После трапезы душа отправляется «в последний путь». Чтобы не напугать душу, на поминках не чокались.

Второе объяснение говорит, что звон бокалов ассоциируется с праздником, что совершенно неуместно на поминках. Поэтому люди пьют и не чокаются, чтобы не создавать ощущение праздника во время траура.