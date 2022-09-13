Ритуал на банковскую карту для приманивания денег

В связи со стремительным технологическим прогрессом меняются и обряды, которые помогают людям улучшить свое финансовое положение.

И если раньше нужно было купить кошелек определенного цвета и заговаривать деньги, то теперь богатство приманивают с помощью пластиковых банковских карт.

Прежде всего, как предупреждают эзотерики, вы должны действительно нуждаться в деньгах. Если вы планируете улучшить и так неплохой уровень жизни, то ритуал работать не будет. Однако если нужна крупная сумма для благих целей, ритуал вам подойдет.

Его нужно делать на растущую Луну после захода солнца. Вам понадобится красная свеча, ваша банковская карта и миска с водой.

Сядьте за стол, зажгите свечу, справа от себя положите банковскую карту лицевой стороной вниз, а перед собой поставьте миску с водой. Свет должен быть выключен. Окуните пальцы в миску и пошевелите ими, чтобы раздался всплеск воды. Закройте глаза и представьте, что это был звон монет. Далее вам нужно представить перед собой нужную сумму денег и то, как приходит уведомление о ее зачислении на карту. Откройте глаза и возьмите карту в руки, не вытирая их, а затем скажите:

«Как Луна в силу войдет, так и моя карта богатство обретет. Никому не достанется, у меня в руках останется»

После этого положите свою банковскую карту на подоконник до утра, а воду из миски вылейте на улицу.