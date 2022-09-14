Почему на похоронах нельзя фотографировать

Обычно на камеру мы хотим запечатлеть радостные моменты жизни, чтобы потом воспроизвести эти чувства.

Однако многие люди фотографируют любые памятные события, даже те, которые связаны с негативом, в том числе и похороны. На самом деле, на похоронах, поминках и кладбищах лучше не пользоваться фотоаппаратом. Существует суеверие, которое гласит, что это может навлечь на вас беду.

Эзотерики и маги говорят, что похороны фотографировать не стоит. Дело в том, что тело усопшего несет в себе негативную энергетику еще 40 дней после смерти. По православным обычаям похороны проводят на третий день.

Кроме того, на кладбище могут быть и другие свежие могилы, излучающие негативную энергетику, что тоже отпечатается на фотографиях с похорон. Чем ее больше, тем сильнее человек ощутит на себе негативные последствия такой фотосъемки.

Энергетика покойников может преследовать человека, а это грозит неудачами, болезнями и даже может спровоцировать раннюю смерть. Наиболее влиянию негативной энергетики подвержены дети, старики и люди с большим количеством хронических заболеваний. Поэтому снимки с похорон лучше не хранить.

Также есть и другая причина. На фотографиях с похорон можно запечатлеть душу умершего, хоть вы и не будете ее видеть. Тогда она будет преследовать вас и может привлечь к вам других злых духов.