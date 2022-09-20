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Как финансовое благополучие связано с прошлыми жизнями

20 сентября 2022ГаданияМарианна Басс

Не секрет, что прошлые жизни так или иначе влияют на наши нынешние.

Как финансовое благополучие связано с прошлыми жизнями
Фото: itcrumbs.ru

Однако ваше сегодняшнее финансовое благополучие практически никак не связано с прошлыми воплощениями, за некоторым исключением.

Так, если в прошлой жизни человек был жадным, скупым, мог отказаться, например, от семьи ради денег, то в таком случае, вероятнее всего, им был создан кармический узел. И в следующих воплощениях ему придется его развязывать.

Это делается путем уроков, которые преподносит нам жизнь. Например, человеку предстоит сделать сложный выбор в пользу денег или все той же семьи. Если выбор был сделан неправильный, то узел будет затягиваться только туже. Все подобные уроки будут направлены на то, чтобы к человеку пришло осознание, что деньги – не главное.

Также стоит помнить, что на тот свет материальное благополучие унести не получится, удастся взять лишь свой духовный потенциал. Кроме этого, сохранить память о себе удается только тем людям, которые смогли достичь духовного развития. Они переходят на новую ступень бытия и покидают колесо Сансары. С этого момента их душа больше не перевоплощается, она закончила свой цикл перерождения. Это считается наивысшей целью души.

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