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Чистка кошелька: что нужно делать для привлечения финансов

22 сентября 2022ГаданияМарианна Басс

Эзотерики говорят, что чистку кошелька нужно регулярно проводить для того, чтобы освободить накопившуюся там ненужную энергию.

Чистка кошелька: что нужно делать для привлечения финансов
Фото: vop.ru

Дело в том, что деньги, банковские и скидочные карты способствуют тому, чтобы кошелек копил постороннюю энергию. После чистки кошелька он поможет вам привлечь больше финансов в вашу жизнь. Существует несколько ритуалов, которые помогут очистить кошелек.

Мешочек с солью

Этот ритуал нужно проводить в понедельник на рассвете. Возьмите мешок из любой натуральной ткани и насыпьте туда пару ложек крупной соли. Мешочек должен быть маленьким – чтобы поместился в кошелек. Положите туда мешочек, предварительно все вынув, и оставьте лежать на подоконнике до полудня, а после переложите в укромное место. Там мешочек должен пролежать ровно 12 часов. После этого заберите оттуда мешочек и закопайте его на улице, кошелек можно использовать сразу после чистки.

«Прозвон»

Ритуал нужно проводить в полнолуние, когда в вашем доме никого нет. Кошелек нужно положить на подоконник так, чтобы на него падал лунный свет. В руки нужно взять обычный или китайский колокольчики и начать «прозванивать» кошелек. То есть вы должны трясти колокольчиком около своего кошелька. Когда нужно прекратить, вы поймете сами. Спустя несколько минут вы почувствуете легкость.

Благовония

Еще в древности с помощью ароматных трав окуривали дома от нечистой силы. Для окуривания кошелька потребуются травы или ароматы, привлекающие богатство: цитрусовые (апельсин, лимон, бергамот) или пряности (кориц, гвоздика, мускатный орех). Вам нужно положить кошелек на тарелку, зажечь благовония и водить над кошельком до тех пор, пока не увидите, что дым от благовония стал светлее. Это – сигнал, что ваш кошелек очищен от негативной энергии.

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