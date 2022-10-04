Ложка-загребушка: как этот талисман поможет привлечь богатство

Ложка-загребушка – талисман, который используется довольно давно.

Некоторые покупают уже готовый сувенир, но его можно сделать и самостоятельно. Именно она может обеспечить вам «сытую» жизнь и исполнение желаний.

Как сделать ложку-загребушку

Возьмите ложку из драгоценного металла, дешевле всего будет ложка из серебра. Оберните ее красным платком и вложите к ней бумажку, где будет написана необходимая вам сумма. Стоит отметить, что нужно написать минимальное количество денег, которое вам нужно получить. Пишите ту сумму, которая необходима вам прямо сейчас, потом этот ритуал можно проделать заново, и просить у ложки-загребушки еще.

Обернутая красной тканью ложка должна пролежать на подоконнике сутки. Чем ближе она будет к изголовью кровати, тем сильнее вы будете связаны энергетически.

Как просить ложку-загребушку о деньгах

Талисман начинает работать с того момента, как вы ее активизировали, приобрели или получили в подарок. Вы можете просить у нее денег на регулярной основе, но не стоит злоупотреблять магией этого талисмана.

Возьмите ее в руки, крепко сожмите и произнесите нужный заговор:

Загребушка-ложка!

Дай мне денег множко!

Дай и серебра, и злата,

Чтобы жизнь была богатой!

После этого скажите: «Мне нужно *сумма* для *товар или действие*». Спустя время ложка-загребушка выполнит ваше пожелание.