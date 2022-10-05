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Почему на кладбище нужно ходить до обеда

5 октября 2022ГаданияМарианна Басс

Кладбища нужно посещать исключительно в утренние часы.

Почему на кладбище нужно ходить до обеда
Фото: mobillegends.net

Кто-то говорит, что так будет лучше для человека, а некоторые уверены: с утра можно почувствовать присутствие души близкого. Существует несколько причин, почему на кладбище нужно ходить до полудня.

Контакт с душами

Считается, что в утренние часы души покойников могут приходить на кладбище для того, чтобы увидеть своих родственников. В это время души могут находиться у могил и смотреть на то, как их навещают близкие люди. Некоторые утверждают, что тоже ощущают присутствие души близкого человека именно в утреннее время.

Защита от отрицательной энергии

Эзотерики пришли к выводу, что посещение кладбища с утра защищает человека от негативной энергии. Так, с утра люди активнее обмениваются потоками, поэтому негатив с кладбища быстро уходит из их энергополя.

Если же прийти на кладбище после полудня, то есть риск почувствовать себя плохо. В таком случае у человека может начаться головокружение, тошнота и сильная слабость. Это будет происходить из-за того, что в его энергетическом поле будет много мертвой энергии. Если человек особенно чувствителен к такому, то частые визиты на кладбище в вечернее время могут обернуться проблемами со здоровьем.

Работы на кладбище

Многие люди приходят не только для того, чтобы почтить память близких людей, но и чтобы привести в порядок могилу. Как правило, на это требуется довольно много времени. После заката лучше не находиться на кладбище, так как там могут появляться маргиналы, и это опасно. Поэтому при планировании работ нужно приходить на кладбище в светлое время суток.

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