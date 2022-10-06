Опасность на каждом шагу: «черные» дни октября

В октябре опасные дни в основном сосредоточены в конце месяца.

Астрологи предупреждают, что в эти числа стоит быть предельно осторожными, чтобы избежать неприятностей.

10 октября

В этот день лучше отложить все дела, которые требуют точности и продуманности. Если не учесть какую-либо на первый взгляд незначительную деталь, то это может обернуться негативными последствиями. Кроме этого, 10 октября велика вероятность осложнений отношений с близкими и родными. Также в этот день стоит остерегаться огня и острых предметов

14 октября

Если есть возможность, то в этот день лучше остаться дома и не посещать людные места. Астрологи рекомендуют посвятить время нравственному очищению. Этот день также не подходит для заключения брака и деловых соглашений, поскольку в конечном итоге они не будут успешны.

22 октября

В этот день будет наблюдаться соединение Венеры и Солнца, оба объекта окажутся по одну сторону от Земли. Это, в свою очередь, негативно скажется на эмоциональном состоянии многих людей. Важно не провоцировать скандалы и не совершать необдуманных поступков.

23 октября

С этого числа и по 15 ноября Венера будет пребывать в Скорпионе. Планета будет заметно лишать удачи все сильнее и сильнее. А энергетика Венеры в этот день может породить страхи и сомнения. Не стоит перекладывать ответственность за свои дела на других людей, поскольку это может привести к множеству проблем.

25 октября

По словам астрологов, в этот день могут произойти необратимые события в любовной сфере, с которыми придется смириться. Не стоит окружающим рассказывать и о своих планах, иначе они никогда уже не смогут сбыться. Кроме этого, велика вероятность, что в этот день внутренний голос может свернуть вас с верного пути, 25 октября не стоит ему доверять.

28 октября

Есть риск, что в этот день вдохновение может пропасть, и вам захочется бросить все ранее начатые дела. Но этого делать определенно не стоит. Также это день борьбы, агрессивности и напора. Конфликты могут возникнуть даже между самыми близкими людьми. Важно постараться подавить негативные эмоции и направить свою энергию в нужное русло.

29 октября

В этот день больше всего стоит опасаться путешествий и спонтанных поездок на любых видах транспорта. 29 октября лучше провести дома. Кроме этого, не стоит тратить лишние деньги на себя, а вот умеренные траты на семью не возбраняются. Астрологи рекомендуют беречь свои финансы в этот день.

30 октября

30 октября не стоит делать поспешных выводов, рисковать финансами и тратить время на бесполезные занятия. Кроме этого, есть риск на время утратить мотивацию и волю к победе. Астрологи советуют быть добрее, чтобы не потерять хорошую репутацию как в дружбе, так и в бизнесе. Также следует проявить максимальную сознательность и постараться избежать негативного влияния извне.