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Почему калитка на могиле должна быть открыта

13 октября 2022ГаданияМарианна Басс

Существует суеверие, которое гласит, что калитку на могиле на кладбище закрывать нельзя.

Почему калитка на могиле должна быть открыта
Фото: yar.mk.ru

Если человек приходит навестить родственника, а потом уходит на долгое время, он должен оставлять калитку открытой. Это суеверие появилось из-за того, что кладбище считается местом сосредоточения определенной энергетики.

Считается, что ворота и забор могут быть препятствием для злых духов, поэтому если вы находитесь внутри забора на территории могилы, есть вероятность, что на вас будет послано влияние нечистой силы, поэтому калитку рекомендуют не закрывать.

Уходя калитку можно прикрыть, но не запирать. Во-первых, маги говорят, что душа усопшего приходит на кладбище и может общаться с душами других умерших. Во-вторых, приоткрытая калитка как бы приглашает других людей помянуть усопшего.

Установка калитки и забора на кладбище — выбор родственников усопшего. Она помогает определить место, где могут размещаться люди, пришедшие навестить, а также защищает могилу от того, чтобы на нее наступали чужие люди. Однако существуют кладбища, где оградки не устанавливают совсем.

При этом, русская православная церковь придерживается мнения о том, что открытая и закрытая дверь калитки — просто суеверие. Представители церкви говорят, что установка оградки, калитки, а также ее положение — исключительно воля живых, а к миру мертвых это не имеет никакого отношения.

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