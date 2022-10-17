Почему нельзя смотреть за похоронами из окна
Существует известное суеверие, согласно которому нельзя смотреть из окна на похоронную процессию.
Во многих домах еще сохраняется традиция, которая предполагает, что гроб выносят из дома и везут на кладбище. Во время этого процесса лучше задернуть шторы и не подходить к окну, а также предупредить об этом детей. У этого суеверия есть несколько объяснений.
Душа останется не упокоенной и будет жить в квартире
Одно из предположений гласит, что душа покойника отражается в зеркалах и в окнах, которые тоже могут выступить зеркальной поверхностью. В таком случае покойник отразится в окне и его душа останется в этой квартире. После этого она не сможет найти себе покой и будет докучать всем, кто живет в квартире.
Особенно это может быть опасно для человека, который смотрит в окно, так как душа может начать терроризировать его. Избавиться от этого можно будет только с помощью сильного экстрасенса.
Оскорбление умершего
Некоторые медиумы уверяют, что если вы будете смотреть за процессом похорон из окна, вы можете разозлить душу умершего человека. В православии считается, что первые несколько дней после смерти душа привязана к телу, но на третий день во время похорон она находится вместе с родными. Наблюдение за похоронами может сильно разозлить.
Зависть к живому человеку
Если душа заметит живого человека, который продолжает жить своей обычной жизнью во время ее похорон, она может позавидовать ему. Тогда душа не захочет уходить в другой мир и останется скитаться по Земле, что может быть опасно и для нее, и для других людей.