Почему похороны проводят на третий день

Большинство традиций, обрядов и ритуалов, которые проводят после смерти человека, связаны с религиозными особенностями и представлениями о загробной жизни.

Так, православные христиане хоронят человека на третий день после смерти, и на это существует ряд причин.

Особенное значение

Третьему дню после смерти придают особое значение в христианстве. Так, Иисус Христос воскрес на третий день после смерти, и поэтому он считается важным не только для души усопшего, но и для его близких. Это отсылает христиан к тому, что взаимосвязь с телом все еще остается довольно сильной.

Нахождение души рядом с телом

Считается, что первые три дня после смерти душа находится рядом со своим телом и прощается со своей жизнью. Так, во время похорон она видит, как с ней прощаются родственники и чувствует их скорбь. После третьего дня душа отправляется в путешествие по миру, чтобы посетить любимые места и дорогих людей.

Слабая связь с телом

Также считается, что до третьего дня связь души и тела еще сильна, а потом она ослабевает. Именно поэтому проведение похорон раньше заданного срока может пошатнуть ее состояние, так как душа с сильной телесной связью увидит физические похороны. Позднее это становится менее болезненным. В момент закрытия крышки гроба и забивания гвоздей происходит окончательное разделение души и тела. Для облегчения этого процесса также проводятся и другие обряды: отпевание и поминовение.