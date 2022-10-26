Что нужно сказать при входе на кладбище

О том, что нужно говорить, перед тем, как навестить умерших родственников, знают не все.

На самом деле, о том, что нужно произносить что-то при входе на кладбище, говорят и представители православной церкви, и эзотерики.

Представители православия говорят, что ничего, кроме молитвы, при входе на кладбище не нужно. Как только вы ступили на погост, нужно перекреститься и помолиться об упокоении душ всех ваших родственников и близких людей, похороненных на кладбище. Таким образом вы выражаете почтение и делаете так, чтобы душа вашего близкого человека была спокойна. Также, как советуют представители православия, когда человек подходит к могиле родственника, он должен зажечь церковную свечу и помолиться об упокоении души.

Однако мнение эзотериков отличается от того, что говорят представители православия. Маги уверены, что после того, как вы пришли на кладбище, необходимо совершить оборот вокруг своей оси, а также сделать несколько поклонов. Тем самым, как они уверяют, можно поприветствовать все души, которые покоятся на кладбище. Оборот вокруг своей оси нужен, чтобы злые духи не проследили вашу дорогу до дома. Так вы сможете их запутать и не дадите им следовать за вами и поселиться в вашей квартире.

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