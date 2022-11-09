Почему нельзя ничего класть в гроб к покойнику

Некоторые люди имеют обычай класть в гроб к покойнику его любимые вещи, например, часы, фотографии, одежду и многое другое.

На самом деле, такой ритуал не имеет смысла и представители православной церкви предостерегают людей от этой вещи.

Почему нельзя ничего класть в гроб

Эзотерики уверяют, что вещи умершего переходят по наследству живым людям, поэтому у них появляется живая энергетика. Ее ни в коем случае нельзя оставлять в гробу, так как это может навлечь беду на человека, который это сделал. Дело в том, что вещь, которая долгое время находится на кладбище, принимает на себя удар и транслирует ее человеку. Не просто так темные маги и колдуны проводят свои ритуалы на кладбище и закапывают определенные вещи в землю. Все это негативно влияет на человека, вплоть до тяжелых болезней и смерти.

Также не стоит класть никакие вещи, так как это — бессмысленный процесс. Они никак не помогут душе умершего на том свете. Поэтому лучше оставить их себе как память о вашем близком.

Что говорят священнослужители

Представители православной церкви категорически запрещают класть в гроб какие-либо вещи человеку, который был крещен. Все дело в том, что мы приходим в этот мир без всего, и уйти должны точно так же — без материальных благ. Душа на том свете встречается с Высшими силами.

Более того, гроб, перегруженный другими вещами, может мешать душе человека с легкостью покинуть этот мир. Ему придется выбираться из гроба, чтобы пойти дальше своей дорогой.

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