Древние ритуалы для привлечения богатства

Наши предки имели ритуалы на разные случаи.

Они помогали им найти спутника жизни, привлечь удачу или хороший урожай. Уже позднее появились ритуалы, помогающие продавать что-либо, а соответственно и зарабатывать. Этим обрядам уже много лет, и раньше их регулярно использовали для привлечения денег.

Кухня и красная тряпка

Считается, что красный цвет притягивает богатство, поэтому он часто используется в ритуалах для привлечения денег. Также кухня – место, где сосредотачивается денежная энергетика. Для ритуала вам необходимо взять любую купюру и написать на ней желаемую сумму денег, которую вы хотите получить в ближайшее время. Купюру заверните в красную тряпку и положите в укромное место ближе к холодильнику. В оригинале ее клали в погреб, поэтому, если у вас он имеется, положите ее туда.

Монеты по углам

В день Полнолуния разложите по углам квартиры монеты. Можно их класть прямо на пол, но нужно сделать это так, чтобы они оставались незаметными для других членов семьи. Так они должны лежать до следующего полнолуния. Вместе с монетами храните в доме крупные суммы денег и регулярно пересчитывайте их на протяжении месяца.

Зеленая свеча

Для ритуала нужно изготовить свечу из зеленого воска или купить ее в магазине. На свече напишите свое имя и необходимую сумму денег. Ночью сядьте за стол, зажгите свечу и поднесите руки к огню. После этого представьте себе все, что хотите купить на эти деньги. Рисуйте в голове образы несколько минут, представляйте себя рядом с предметами своих желаний. После этого уберите руки и встаньте из-за стола. Свеча должна догореть до конца, оградите ее от ветра и не задувайте.

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