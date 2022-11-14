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Действующий заговор на повышение зарплаты

14 ноября 2022ГаданияМарианна Басс

Большинство ритуалов на деньги проводят в Полнолуние, так как в это время человек открыт ко всему новому, а концентрация магии и ее влияния увеличивается.

Действующий заговор на повышение зарплаты
Фото: mk-hakasia.ru

Этот заговор — не исключение. Поэтому если во время его проведения что-то пойдет не так, ждать вам придется еще месяц.

Предварительно возьмите какую-либо вещь с вашей работы. Это может быть мелочь в виде ручки, календаря или блокнота или что-то более весомое, например, растение. Роли предмет не играет. Главное, чтобы у него была энергетика вашего места работы.

В Полнолуние ночью вам нужно выйти на улицу с этим предметом, достать его и показать Луне. Нужно сказать фразу:

«Пусть моя зарплата растет точно так же, как и Луна. Как Луна будет уменьшаться, так она станет стабильной. Кошелек мой будет полон золота»

Спрячьте предмет с работы до следующего дня, вернитесь на рабочее место и положите предмет на стол. Важно, чтобы его никто не трогал, кроме вас, иначе заговор не будет работать. Днем на работе откройте окно и прошепчите:

«Пусть уходят неудачи, а деньги приходят»

В течение следующего рабочего месяца вам должны повысить зарплату. Само начальство этого не сделает, через две недели поговорите со своим боссом, он согласится на повышение.

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