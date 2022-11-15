Какая у вас карма по дате рождения

Карма – сложное и очень интересное понятие, сильно разрекламированное в последнее десятилетие.

Карма – это что-то вроде личного груза выученных и невыученных уроков, доставшихся нам из прошлых жизней. О личной карме рожденных в разные периоды года читайте в этой статье.

21 января – 19 февраля

Люди, рожденные в этот период, отличаются тягой к установлению справедливости: еще бы, ведь все их прошлые жизни были наполнены борьбой за нее. Сейчас эти люди при гармоничном развитии могут быть очень вдохновленными личностями, борющимися за свое счастье и счастье тех, кто рядом.

20 февраля – 20 марта

Карма рожденных в этот период такова, что им приходилось сталкиваться со многими несчастьями и ограничениями, вследствие чего они должны научиться наконец отстаивать себя и выйти из состояния жертвы в состояние творца.

21 марта – 20 апреля

Карма этих людей – молодая. Они – законченные эгоисты, которым стоит развивать в себе более милосердное и заботливое отношение к окружающим. В прошлых жизнях им была нанесена тяжелая обида, хотя они пожертвовали собой ради любимых – нужно простить их и размягчить свое сердце.

21 апреля – 21 мая

Здесь карма, связанная с умением обуздать свои эмоции. В прошлых жизнях эти люди не прошли испытание чувствами, а в этой перед ними стоит задача стать более логичными и успокоенными, отдавать предпочтение удовлетворенному ощущению тела, а не проживанию яркой эмоции.

22 мая – 21 июня

Карма рожденных в этот период заключается в распространении важной и полезной информации. Дело в том, что в прошлых жизнях шло накопление ценных знаний, которыми они не делились, а теперь должны исправить положение вещей и отдать свою истину людям.

22 июня – 23 июля

Карма этих людей заключается в зависимости их душевного состояния от того, насколько они эмоционально щедры с окружающими. Они склонны закрываться от людей из-за ощущения собственной уязвимости, и это делает их несчастными, так как лишает связи. Все, что им нужно, – это делиться собой, не боясь истощиться.

24 июля – 23 августа

Эти люди привыкли жалеть себя, обвиняя жизнь в отсутствии поддержки. Их карма довольно тяжела и связана она с тем, что никто никогда не помогал им достигать своих целей. Необходимо отпустить эту обиду и быть как раз тем, что помогает раскрыться талантам других людей, нуждающихся в помощи и заботе.

24 августа – 23 сентября

Люди, рожденные в этом периоде, умеют тонко чувствовать тело и душу и даже оказывать целительное влияние на других людей. В прошлых жизнях они были искусными лекарями, но скрывали свой дар от окружающих, а теперь должны открыться миру.

24 сентября – 23 октября

Карма рожденных в этот период – помогать окружающим советами об отношениях. А также участвовать в этих отношениях, строить их и формировать. В прошлом они слишком активно дружили и любили, и теперь весь этот опыт давит, если не находит выхода.

24 октября – 22 ноября

Люди, рожденные в этот период, имеют очень сложную карму. В прошлых своих жизнях они тысячу раз падали и поднимались, почва уходила из-под их ног, и они выстраивали свою жизнь заново. Теперь же их задача – показать себе и другим, что значит возрождаться из пепла и идти свои путем.

23 ноября – 21 декабря

Карма этих людей – в их неспособности сконцентрироваться на одной цели и брать на себя ответственность. Именно этому они и должны научиться, так как в прошлых жизнях они были именно теми, кто подавал пример целеустремленности и упорства в достижении самых амбициозных целей.

22 декабря – 20 января

В прошлых жизнях эти добились высокого положения в обществе, поэтому сейчас они стремятся повторить свой успех, карабкаясь выше и выше по карьерной и социальной лестнице. Их задача – не закостенеть и открыть в себе царство эмоций, стать более сентиментальным и научиться расслабляться.

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