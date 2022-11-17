Как вести себя после смерти близкого, чтобы душа не вернулась в дом

Некоторые души могут остаться на земле и доставлять неприятности своим любимым.

Если душа вашего близкого человека не смогла найти себе пристанище в другом мире и у него остались незавершенные дела, то есть вероятность, что она будет приходить на прежнее место жительства. Ее можно почувствовать и увидеть с помощью знаков, например, мигающей лампочки или случайно включающихся электроприборов. Однако и человек может привести душу в дом с помощью определенных действий.

Ходите на кладбище разными дорогами

Ходить на кладбище, чтобы навестить покойного родственника, лучше всего разными дорогами. Если выбираете транспорт, то езжайте на разном транспорте или с пересадками. Наши предки верили, что если идти одной и той же дорогой до кладбища, то душа усопшего может найти вас по следам и вернуться в дом.

Помойте пол после похорон

Традиция мыть пол после похорон нужна не просто для очищения квартиры. Таким образом обрывается связь покойника с его местом жительства. С помощью этого ритуала родственники помогают душе обрести покой, и она больше не вернется в дом. Считается, что, если этого не сделать, то есть риск того, что покойник будет возвращаться в место, где он раньше жил.

Проведите поминки

Считается, что поминальный обед нужен не только усопшему, но и живым, поэтому поминки ни в коем случае нельзя откладывать. Там вы сможете сказать хорошие слова о близком человеке, а также послушать истории и воспоминания других людей. Не просто так на поминках оставляют один стул пустым. Считается, что родственник приходит и навещает всех друзей и родных, которые собрались почтить его память. Отсутствие поминок может сделать душу человека неупокоенной, и тогда она вернется в квартиру.