Обряд со свечой, помогающий привлечь любимого мужчину

Многие женщины пользуются магией для привлечения любимого мужчины.

Однако эзотерики предупреждают, что привороты могут быть опасны, если человек не чувствует к вам ничего. Обряд можно проводить без опаски только в двух случаях: если вы состоите в отношениях и вам кажется, что чувства остыли или если вы уверены, что между вами есть чувства, но никто не решается на первый шаг. В остальных случаях вы будете вынуждены заплатить жертву, и какой она будет не знает никто.

В обоих случаях приворот проводится одинаково. Для этого вам понадобится красная свеча и бумага с ручкой. Важно проводить ритуал в первую ночь растущей Луны.

Возьмите чистый белый лист и напишите на нем ручкой имя возлюбленного, статус ваших отношений, а также опишите то, какими вы видите ваше идеальное время вместе. Могут быть разные варианты: свидание на крыше, предложение руки и сердца, совместная квартира с панорамными окнами и так далее. Важно писать подробно и описывать все до мельчайших деталей. Например, если вы ждете предложения о замужестве, напишите, каким хотите его видеть и какое вы хотите кольцо.

После этого поднесите бумагу к свече и подожгите ее и держите в руках, пока она будет гореть. В конце положите ее на металлический поднос. Когда она сгорит полностью, соберите пепел и развейте его на ветру. При этом, желательно не выкидывать его из окна в городе, а выехать на природу и развеять по ветру. Свеча должна догореть до конца.