Что обязательно должно стоять на новогоднем столе в год кролика

2023 год по Восточному календарю будет годом Черного водяного кролика.

Ежегодно многие люди планируют праздничный стол в соответствии с символом наступающего периода. Так как кролик питается исключительно растительной пищей, то стоит аккуратно отнестись к закускам и блюдам из мяса.

Салаты и закуски

У салатов ограничений не так много, но некоторые правила все-таки есть. Старайтесь выбирать салаты, в составе которых будет не так много мяса и бобовых. Гораздо лучше отдать предпочтения блюдам с ингредиентами в виде круп. Также стоит приготовить салат с морковью и капустой — кролики любят эти продукты, поэтому так вы задобрите символ наступающего года.

Что касается закусок, старайтесь также выбирать те, которые состоят из овощей, фруктов и зелени. Обязательно сделайте овощную и фруктовую тарелку, где будут только свежие продукты.

Можно также подавать на стол и другие продукты: сыры, яйца, колбасы, соленья. Они считаются нейтральными, поэтому не навредят вашему столу.

Мясо

В качестве второго блюда есть два ограничения: нельзя подавать мясо кролика и мясо говядины. Если с первым все понятно, то второе блюдо может «обидеть» уходящий год тигра. Поэтому можете дать себе фантазию и выбрать любое угощение из птицы, рыбы, свинины или баранины. Все зависит от ваших способностей и предпочтений.

Гарнир

В качестве новогоднего гарнира лучше всего подобрать крупы: ячмень, пшено, рис, гречку или другие. Этими продуктами тоже часто лакомятся кролики. Можно также подавать приготовленные овощи, если вы не любите углеводы. Способ их приготовления можете выбирать любой: варить, жарить или готовить на гриле.

Напитки

Не рекомендуется в этом году ставить на новогодний стол крепкие напитки. Исключение — они могут быть включены в состав коктейлей, поэтому рюмки можете даже не доставать. Обязательно на столе должно быть игристое вино или шампанское — как символ праздника.

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