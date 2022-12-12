Как правильно загадывать желание на Новый год

Новогодняя ночь для многих людей становится временем волшебства, когда все самые заветные мечты сбываются.

Существует масса разных способов того, как можно передать свое желание во Вселенную, и в этой статье собраны самые популярные из них.

Бумага и бокал

Классический способ загадывания желаний. Подготовьте бумагу и карандаш. Когда куранты начнут бить, вам нужно успеть написать желание, сжечь бумагу, а пепел выпить вместе с шампанским до тех пор, пока часы не пробили полночь. Считается, что это — самый действенный способ загадывать желания, но не все готовы глотать бумагу.

Кожура от мандарина

Во время того, пока куранты будут бить, вам нужно почистить мандарин и во время этого процесса проговаривать свое желание на будущий год. Важной остается кожура от мандарина. Положите ее на подоконник в ночь с 31 декабря на 1 января, а потом отправьте высохшую кожуру в укромное место. Убирать ее нельзя до следующих праздников или до тех пор, пока желание не исполнится.

Красный конверт

Во многих культурах красный считается цветом, который привлекает деньги. Для того, чтобы загадать это желание, нужно подготовиться — купите красный конверт и подготовьте бумагу и ручку. Во время боя курантов нужно написать желание, положить его в конверт и заклеить. Открывать его нельзя до тех пор, пока желание не сбудется.

Желания в банке

Возьмите несколько маленьких кусочков бумаги и напишите на них 12 своих желаний, сверните и положите в банку. Сделать это нужно 31 декабря. Первого января, как только вы проснетесь, откройте банку и достаньте одно из желаний — именно оно исполнится в этом году.

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