Что нужно сделать до наступления Нового года

К приходу Нового года нужно тщательно подготовиться и провести несколько ритуалов 31 декабря.

Это делается для того, чтобы в ваш дом вошла новая положительная энергия, приносящая счастье, удачу и любовь.

Новый веник — для привлечения денег

Многие современные люди не используют веник для уборки в квартире, но он обязательно должен быть в доме. 31 декабря нужно принести новый веник в дом, обвязать его ручку красной лентой и поставить в углу коридора метлой вверх. Считается, что этот ритуал способствует финансовому благополучию в новом году.

Подарки детям — для замужества

Незамужние женщины, которые хотят скрепить свои отношения узами брака или найти вторую половину в новом году, должны купить семь подарков для детей. Их нужно подарить 31 декабря. Дети, которым вы отдадите подарки, могут быть любыми — родственниками или знакомыми.

Написать планы на год — для удачи в делах

Если вы хотите достичь успеха на работе и в финансовом плане, вам нужно заготовить план своих достижений на год. Сядьте в тихом месте, возьмите листок и ручку и напишите на нем 12 планов. Это должны быть не мечты, а именно планы на каждый месяц, которые вы хотите реализовать. Пусть этот листок будет у вас перед глазами, например, на рабочем столе. Этот список будет мотивировать вас на новые достижения.

Отдать долги — для получения прибыли

В последний день года идеальным решением будет отдать долги. Во-первых, не стоит оставлять и переносить их на следующий год, иначе вы так и не сможете их отдать, и они будут копиться. Во-вторых, как правило, в последний день года уже куплены все подарки и заготовлены блюда, поэтому оставшиеся деньги лучше потратить на покрытие долгов.

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