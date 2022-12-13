Кармические недуги: парапсихолог рассказала, как перестать болеть

Парапсихолог Ольга Веремеева уверена, что любая болезнь – это результат наших ошибок.

Дело в том, что сначала происходит что-то. Из-за чего человек начинает испытывать стресс, а следствием этого является болезнь.

Специалист также убеждена, что все заболевания заразны, и в этом играют большую роль низкие вибрации. Любые переживания снижают энергетику организма и человек невольно заражается от своих близких через обмен энергиями. Веремеева предлагает на время перестать контактировать со своими родственниками и близкими, и проверить, будете ли вы болеть тем же, чем и они.

Как уже было сказано выше, болезни – это следствие наших ошибок, которых избежать практически невозможно. Есть ли способ перестать болеть? На этот вопрос ответила парапсихолог.

По словам Веремеевой, с точки зрения эзотерики, наш организм укрепляется при разгоне скорости энергии. А для этого необходимо повышать свои вибрации с помощью позитивного настроя, хороших поступков, прогулок, общения с друзьями. Таким образом можно укрепить иммунитет, и болезни будут вас посещать все реже и реже. Более того, по словам эксперта, таким способом можно избавиться даже от хронических и, казалось бы, неизлечимых болезней.

Также, как отмечает парапсихолог, не стоит забывать, что наша душа «тянет» за собой болезни всех прошлых воплощений. Ведь мы сами творим свою жизнь, и все совершенные действия, поступки обязательно отразятся в последующих жизнях. Поэтому важно жизнь с чистой совестью и добротой в душе.