Как заговорить кошелек на привлечение денег: 3 способа

Денежная магия отличается своим многообразием и тем, что для привлечения удачи в делах вы можете использовать разные способы.

Один из таких – заговор кошелька на то, чтобы деньги сами шли вам в руки.

Есть один важный момент. Старый кошелек, который вы носите ужа давно, для заговора не подходит. Вам нужно купить новый и уже только после этого прибегать к денежной магии.

Сахар

После того, как вы приобрели новый кошелек, вам нужно совершить ночью ритуал. Возьмите бумажку и напишите на нем определенную сумму денег, в которой вы сейчас нуждаетесь. Или зарплату, которую вы хотите получать. Положите бумажку в кошелек и насыпьте туда три ложки сахара. Возьмите кошелек в руки и расскажите, на что вы потратите эти деньги.

После этого кошелек с сахаром должен пролежать сутки. Сахар нужно высыпать и закопать, а бумажку сжечь. После этого кошелек можно использовать по назначению.

Зелена свеча

Зеленая свеча часто фигурирует в денежных обрядах, так как она символизирует большую прибыль. Ровно в полночь в день после покупки кошелька сядьте за стол и зажгите зеленую свечу. Возьмите кошелек в одну руку, а другой капайте воском на него.

Пока вы будете капать, произносите цифру, соответствующую необходимой сумме, которая вам нужна. Вам нужно сделать так, чтобы вы произнесли эту цифру десять раз, все это время воск должен капать на кошелек.

После того, как вы завершите ритуал, воск нужно закопать в растение, которое стоит у вас в доме. Кошельком можно пользоваться, как обычно.

Золотое украшение

Для этого ритуала вам потребуется золотое украшение. Вам нужно взять его и положить в кошелек. Важно подгадать так, чтобы вы положили украшение в день Новолуния, а в течение 7 дней вам должна прийти зарплата. Аксессуар обязательно должен быть сделан из чистого золота – так он передаст кошельку всю денежную энергию. Каждое утро вам нужно брать кошелек в руки и просить о том, чтобы к вам приходило больше денег. Спустя неделю украшение можно убрать.

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