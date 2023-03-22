Проведите этот ритуал и узнайте, есть ли на вас порча

Если вы чувствуете, что в вашей жизни постоянно присутствуют проблемы, преследуют неудачи, то есть вероятность, что на вас есть порча или сглаз.

Если вы чувствуете, что в вашей жизни постоянно присутствуют проблемы, преследуют неудачи, то есть вероятность, что на вас есть порча или сглаз. Чтобы это узнать, достаточно провести всего один ритуал.

Для ритуала по выявлению порчи или сглаза понадобится свеча. Ее необходимо поставить в подсвечник. Важно, чтобы при этом воск не попал на руку. Затем следует открыть окно.

Далее нужно начать водить зажженной свечой на расстоянии десяти сантиметров от тела по траектории от правого бока к левому и обратно, а затем снизу (от колен) и вверх (выше головы). После следует повторить то же самое со спины.

В процессе важно обратить внимание на те зоны, в которых свеча коптит или сильно «плачет». Если вы обнаружили такие места, то их необходимо вычищать до тех пор, пока дым не исчезнет и свеча не станер гореть ровным пламенем.

Наличие густого черного дыма, копоти, гари, а также треск над головой говорит о присутствии негатива, сглаза. А если свеча потухла, то на вас наверняка есть порча, и для ее снятия потребуются гораздо сильные ритуалы.

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