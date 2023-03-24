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Зачем покойников на поминках держат за ноги

24 марта 2023ГаданияМарианна Басс

Похороны в славянских культурах связаны с особыми традициями и ритуалами.

Зачем покойников на поминках держат за ноги
Фото: newsnn.ru

Иногда они диктуются внутренними правилами семьи, иногда – приметами, а также православной церковью. Существует много различных обрядов и ритуалов, которые сопровождают похороны. Большинство из них нужны для того, чтобы помочь покойнику преодолеть последний путь, а живым облегчить горе.

Одна из традиций гласит, что на прощание нужно подержаться за ноги покойника, иначе он придет к человеку во сне и заберет с собой. Многим эта традиция кажется пугающей, но на самом деле у нее есть логичное объяснение.

Как правило это суеверие практикуется в небольших деревнях, где на похороны человека приходят все жители. Именно в таких небольших населенных пунктах еще сохранились многовековые традиции, которые достались от наших предков.

Объяснение приметы

Существует несколько толкований этой приметы. Одно гласит, что нужно подержаться за ноги покойного для того, чтобы он не обиделся и не пришел к человеку во сне, чтобы забрать с собой.

Похороны навсегда оставляют отпечаток в памяти любого человека, так как он встречается со смертью. Особенно это влияет на детей, которые мистифицируют эти ритуалы. Чтобы они поняли и приняли тот факт, что тело покойника их не напугает, им рекомендовали держаться за ноги.

Для родственников эта примета тоже объяснима. Не все люди могут поверить в то, что их близкого человека больше нет. Поэтому им нужно взяться за ногу покойника, чтобы ощутить тот факт, что этот человек умер. Иногда это действительно помогает быстрее оправиться после утраты.

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