Что можно брать с собой на кладбище

Кладбище считается местом с особой энергетикой, и это не просто так.

Многие маги и колдуны используют кладбища для темных ритуалов и берут оттуда негативную энергетику. Если вы идете навестить могилы своих родственников, вам нечего бояться, но все-таки лучше соблюдать определенные правила.

Цветы

Это – традиционная вещь, которую обязательно нужно взять с собой на кладбище. Цветы приносят на могилу в знак уважения людям, которых вы пришли вспомнить. С помощью этой вещи вы показываете, что пришли не просто так, и что чтите память умершего человека.

Кроме того, свежие цветы на могиле служат сигналом для ведьм и колдунов о том, что могила человека не заброшена, а у человека есть родственники. Такие места захоронения они не трогают.

Свечи

На могилах можно часто увидеть горящие лампады, и стоит взять с собой одну, если с предыдущей что-то случилось. Они символизируют то, что покойник был верующим. Принято зажигать лампады на третий, девятый и сороковой день после смерти, а также в праздники, которые приняты для посещения кладбищ, например, в день Троицы.

Носовой платок

На кладбищах сосредоточена не только энергия покойников, но и людское горе. Плакать у могилы близкого человека не зазорно, и для этого можно взять с собой носовой платок. Если он вам не пригодится, можно использовать его для того, чтобы протереть ограду могилы или плиту.

Не забудьте выбросить этот платок перед выходом с кладбища. Все, что вы принесли с собой на погост, должно остаться там. Если вы обронили какую-либо вещь, ее ни в коем случае нельзя поднимать и забирать домой – отдайте ее как дань уважения усопшим.

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