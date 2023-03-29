Почему на кладбище нельзя оставлять конфеты, хлеб и алкоголь

Довольно часто на могилах на некоторых кладбищах можно увидеть угощения: хлеб, алкоголь, конфеты и другие продукты питания.

Довольно часто на могилах на некоторых кладбищах можно увидеть угощения: хлеб, алкоголь, конфеты и другие продукты питания. Их кладут люди, которые хотят, чтобы душа покойного ни в чем не нуждалась. Однако если вы связаны с христианской религией или усопший был крещеным, то так делать не стоит.

Как появилась традиция оставлять еду на кладбище

Эта традиция имеет языческие корни. Дело в том, что славяне на похоронах оставляли на погосте различные угощенья. Таким образом они давали жертву богам, чтобы они были благосклонны к душе усопшего. Они верили, что боги примут дары и станут милосердными. Традиция дошла в искаженном виде до наших дней, но не все знают, что она связана с языческой культурой.

Позднее еду оставляли для паломников, которые странствовали мимо кладбищ. Если они находились далеко от населенных пунктов, они могли зайти на места захоронения. Они брали еду, если нуждались в этом, а также молились за упокой похороненного человека.

Отношение к традиции сейчас

Православная церковь не запрещает некоторые языческие ритуалы, но рекомендует не поддаваться им. Так, оставление еды на могиле церковь считает бессмысленным. Дело в том, что это никак не поможет душе усопшего. Во-первых, душам не нужна земная пища, гораздо лучше будет молитва за упокой. Во-вторых, даже если бы усопший нуждался в еде, он не находится все время рядом с могилой – может приходить только если его посещают родственники.

Также стоит помнить, что православная церковь выступает против употребления алкоголя, особенно крепкого, поэтому спиртное точно не стоит оставлять на кладбище.

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