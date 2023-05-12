Есть и плакать: что нельзя делать перед зеркалом

Еще с древних времен зеркалам приписывали магические свойства.

Наши предки считали, что эти предметы могут выполнять роль порталов в другие миры. С тех пор появилась масса суеверий, связанных с зеркалами.

Плакать

Часто в фильмах можно увидеть сцену, как плачущая героиня смотрится в зеркало и вытирает разводы от туши на лице. Так делать нельзя. Суеверие гласит, что если плакать перед зеркалом, то оно запечатлит эту эмоцию на лице. Тогда в будущем человеку придется плакать еще не раз, так как его будет преследовать горе.

Употреблять пищу

Есть перед зеркалом тоже запрещается. Считается, что так человек может «сжевать» свое счастье и радость. Женщинам запрещено употреблять пишу, глядя на себя, так как таким образом потусторонние силы из другого мира могут съесть ее красоту и здоровье.

Подносить младенцев

К зеркалу запрещено подносить младенцев – это считается опасным для их неокрепшей энергии. Как говорят эзотерики, существо из потустороннего мира может вселиться в малыша, так как он недостаточно защищен от воздействия злых духов.

Обижать кого-либо

Если вы разговариваете с кем-то, стоя перед зеркалом, воздержитесь от обидных слов. Существует примета, согласно которой весь негатив отражается от зеркала и направляется сторону человека, который его произносит.

Спать

Если в спальне зеркало направлено на человека, лучше завешивать его на ночь. Оно может красиво смотреться в интерьере, но во время сна человек очень уязвим перед темными силами. В таком случае духи могут овладеть душой человека, чье отражение по ночам они видят в зеркале.

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