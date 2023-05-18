Что будет, если не ходить на кладбище к родственникам

На кладбище принято ходить, чтоб навещать могилы умерших родственников.

Так человек отдает дань уважения и вспоминает своего предка. Однако не у всех есть такая возможность, поэтому некоторые могилы оказываются заброшены.

Когда нужно ходить на кладбище

Существуют специальные дни, в которые православная церковь призывает ходить на кладбища, чтобы навестить родственников.

Третий, девятый и сороковой дни после смерти человека;

Годовщины смерти;

Поминальные дни – понедельник и вторник после Пасхи;

Мясопустная суббота;

Вторая, третья и четвертая субботы Великого поста;

Троицкая суббота;

Дмитровская суббота.

Все эти дни связаны с церковными праздниками, поэтому православная церковь призывает верующих ходить на кладбище именно в эти даты. Ежегодно они могут меняться и зависеть от Пасхи и Великого поста.

Что будет, если не ходить на кладбище

Не все люди любят посещать кладбища, так как эти места связаны с негативными мыслями и плохой энергетикой. Однако церковь утверждает, что это место должно быть священно для людей. Принято считать, что в могиле тела лежат в ожидании воскрешения с приходом Иисуса.

Поход на кладбище и уход за могилой никак не влияет на душу умершего. С помощь этого ритуала потомки выражают свое уважение к умершему и месту его захоронения. Приносить цветы каждый раз, приходя на кладбище, также нужно для того, чтобы показать свою память.

Если человек не будет ходить на кладбище, это никак не повлияет на умершего родственника, утверждает православная церковь. В таком случае нужно молиться за упокой души – это поможет ей в загробном мире.

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