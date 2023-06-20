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Что нельзя делать в первые 40 дней после смерти близкого

20 июня 2023ГаданияМарианна Басс

Если в вашей семье произошло горе, то нужно с ответственностью отнестись к первым 40 дням после смерти человека – они считаются самыми важными.

Что нельзя делать в первые 40 дней после смерти близкого
Фото: stranabolgariya.ru

В это время, согласно православию, человек испытывает мытарства и находится рядом с живыми. После этого его ждет Страшный суд, где решится судьба его души.

Организовывать праздники

В первые 40 дней после смерти нужно придерживаться траура. Раньше родственники умершего носили черную одежду и редко появлялись на людях, сейчас этот запрет действует по-другому: запрещено организовывать и ходить на праздники, вечеринки и другие развлекательные мероприятия. Однако не стоит запираться дома – встречи с друзьями и близкими людьми могут помочь пережить горе.

Трогать вещи усопшего

Так как душа покойного все еще находится рядом с людьми, он может провести все время рядом со своей семьей. Поэтому для того, чтобы не злить и не обижать душу, рекомендуется в первые 40 дней не раздавать и не выбрасывать вещи покойного – их вообще лучше не трогать. После этого срока их можно отдать на благотворительность или пожертвовать церкви.

Переставлять мебель и делать ремонт

Довольно часто после смерти человека его семья затевает ремонт и перестановку. Делать это нужно только после того, как пройдет 40 дней. Во-первых, так вы сможете соблюдать траур и не отвлекаться на другие вещи. Во-вторых, ремонт подразумевает разбор вещей покойного, что тоже нельзя делать в первые 40 дней после смерти.

Говорить плохо о покойном

Стоит вспоминать человека исключительно добрым словом, молиться за его душу и желать ему упокоения. Выражение о том, что о покойном нужно говорить либо хорошо, либо никак появилось не просто так. Если у вас были разногласия, то стоит оставить их при себе хотя бы в первые 40 дней после смерти человека, а уже потом прожить эти эмоции.

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