Кому нельзя ходить на похороны

Церемония похорон – единственная возможность попрощаться с близким человеком и поддержать окружающих.

Однако на мероприятие можно не ходить, если у вас есть уважительная причина. Некоторым людям не рекомендуется ходить на похороны, чтобы они не навредили себе и близким.

Беременные женщины

Женщинам, которые ждут ребенка, не рекомендуется ходить на похороны. Дело в том, что это – довольно стрессовое мероприятие, которое выдержит не каждая беременная женщина. Кроме того, эзотерики уверяют, что скопившаяся негативная энергия на кладбище может повлиять на здоровье матери и будущего ребенка. Поэтому беременным женщинам рекомендуется приходить исключительно на прощание и поминки, а кладбища обходить стороной.

Дети

На похороны не рекомендуют приводить детей до пяти лет. Плачущие люди и мрачные виды могут негативно сказаться на психике ребенка и нанести ему последующую психологическую травму. Также у маленьких детей не так сильно развиты защитные механизмы, как у взрослых, поэтому они могут пострадать от рук злых духов на кладбище или остатков ритуалов неопытных черных магов.

Люди с недугами

Людям, которые страдают как физическими, так и психологическими недугами, не рекомендуют ходить на похороны. Если человек болеет, то его защитная аура также ослаблена, поэтому они могут «подхватить» на похоронах негативную энергию. Особенно это может быть опасно людям с психическими заболеваниями, так как их состояние может усугубиться после мероприятия.