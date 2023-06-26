Как понять, что в вашем доме есть настоящий подклад

Подклад – магический предмет, который маги и недоброжелатели могут спрятать на территории жилья жертвы.

Это может быть любой предмет, который несет в себе сакральный смысл или информацию. Главная опасность подклада заключается в том, что найти его невозможно. Наличие этого предмета можно выявить только по косвенным признакам.

Если вы уверены, что в вашем доме есть подклад, то проверьте все труднодоступные места: погреб, чердак, оконные рамы, дальние углы, пол под коврами и дверные проемы. Как правило, подклад делают из металлических предметов: монеты, булавки или иголки. Также подкладом может быть умершее животное, амулеты в виде камней и куклы вуду.

Ухудшение самочувствия

Если вы ведете здоровый образ жизни, но вас внезапно начали одолевать заболевания разного характера, то стоит задуматься о наличии подклада в доме. Довольно часто с помощью него наводят порчу на здоровье человека. Если это произошло, то жертва с каждым днем начинает чувствовать себя все хуже и хуже, при этом врачи не смогут поставить точный диагноз, так как анализы и исследования будут в идеальном состоянии.

Гибель домашних животных

Если в дом принесли подклад, который заточен на смерть человека, то вместо него погибает домашнее животное. Оно берет на себя всю негативную энергию, так как его защита гораздо слабее, чем у человека. Животное умирает внезапно: от инфекции, травмы или несчастного случая. Если произошла гибель нескольких животных, то подклад был заточен сразу на всю семью, а не на одного человека.

Появление неудач

Иногда это может маскироваться под темную полосу в жизни, но если раньше во всех делах вас поджидал успех, а теперь – сплошные неудачи, то стоит задуматься о подкладе. Если на человека наводят порчу на безденежье, то у него начинаются внезапные проблемы с работой и бизнесом. Подождите несколько недель, и если невезение продолжается, то с большой долей вероятности в этом виноват подклад в вашем доме.

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