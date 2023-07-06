Что будет, если не взять фамилию мужа после свадьбы

Современные девушки редко берут фамилию мужа после свадьбы.

Причин этому много: привычка, долгая и проблемная замена документов или желание ощутить независимость. Однако медиумы уверяют, что не брать фамилию мужа нельзя. Иначе в браке могут появиться серьезные проблемы.

Проблемы рода

Если у женщины в роду есть проблемы, то фамилия мужа поможет от них избавиться. Например, если у старших родственниц были проблемы в отношениях, то они могли передаться девушке. Чтобы их избежать уже после замужества, стоит взять фамилию супруга. Однако это же правило действует и в обратную сторону – если в роду у мужа были проблемы по женской линии, то его фамилию брать не стоит. Это может навлечь негатив на супругу.

Проблемы в идентификации

Если женщина берет фамилию своего супруга, то она становится его семьей. Если этого не происходит, то мужчина не будет чувствовать в ней свою семью, поддержку и опору. Из-за этого в отношениях могут появиться проблемы. Это произойдет не сразу, а со временем, поэтому не стоит оттягивать момент смены документов.

Перевернутая судьба

До сих пор эзотерики не имеют общего мнения о том, предрешена ли судьба каждого человека. Некоторые уверяют, что судьба неизменна, а другие говорят, что ее можно изменить. Когда женщина берет фамилию мужа, она меняет свою судьбу, так как становится частью другого рода. Если этого не сделать, судьба перевернется не в лучшую сторону.

Семейная удача

Считается, что если женщина берет фамилию мужчины, то она разделяет его счастье, поэтому супруги становятся счастливыми поровну. Если этого не происходит, то кому-то одному в семье достанется больше счастья. Это может вызвать зависть и последующие конфликты в семье, поэтому будьте аккуратны при отказе от смены фамилии.

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