Что такое лярва и как понять, что она подселилась к человеку

В эзотерике лярвой называют злой дух, который подселяется к человеку и паразитирует его.

Лярва питается человеческой энергией, поэтому первое время ее подселение может быть не так заметно. Однако спустя некоторое время дух будет расти, требовать больше энергии и влиять на человека.

Определить наличие лярвы можно по нескольким признакам. Подселяется она очень легко, а для того, чтобы выгнать ее из тела человека нужно постараться. И это должен сделать тот, к кому она подселяется.

Что такое лярва

Лярва — простейший организм, в мире живых может сравниться с медузами или бактериями. Это — духи умерших людей, которые погибли давно и при жизни не сделали никаких хороших вещей, их никто не помнит. Из-за того, что у них нет своей энергии, они ищут слабого духом человека и подселяются к нему, чтобы напитаться и вырасти. Цель лярвы — питание от человека, и если он не борется с ней, то она покидает его тело в момент смерти.

Как понять, что лярва подселилась к человеку

Точных симптомов определения лярвы у человека не существует. Как правило, он замечает внезапную усталость и вялость, но это никак не связано с физическими показателями — они могут быть в норме.

На второй стадии у человека может наблюдаться психологическая дестабилизация: депрессия и тревожность. Позднее они начинают прогрессировать в расстройства. Могут появиться слуховые и визуальные галлюцинации. Однако для того, чтобы лярва прогрессировала, должно пройти несколько лет.

Как избавиться от лярвы

Прежде всего, работу над избавлением от лярвы должен проводить человек, к которому она подселилась. Сначала ему нужно начать фокусироваться на положительных моментах и эмоции, ведь лярвы питаются преимущественно негативом. После этого нужно начинать проводить дополнительную работу.

Обратитесь за психологической помощью — специалист научит фокусироваться на положительных эмоциях;

Совершайте добрые поступки по отношению к другим: помогайте бездомным, животным и детям. Можно также пожертвовать деньги в благотворительные фонды;

Слушайте успокаивающую музыку перед сном;

Найдите хобби, которое помогает вам расслабиться: йога, рисование, рыбалка;

Зажигайте ароматические свечи и масла — лярвы не переносят их.

Читайте также: