Какие вещи из дома нельзя одалживать

Существуют суеверия, которые запрещают давать какие-либо вещи в долг.

Особенно это касается того, что постоянно находится в вашем доме. Эти вещи впитывают энергетику человека, поэтому их передача в чужие руки может навредить.

Последние деньги

Никогда не давайте в долг свои последние деньги. В этом случае нужно руководствоваться не только логикой, но и народными приметами. Они гласят, что если вы одолжите другому человеку свои последние деньги, то ваша семья будет пять лет жить в безденежье.

Соль

Соль нельзя давать в долг, вопреки всем суевериям. Если к вам пришла соседка и попросила одолжить соль, то лучше отсыпать ей определенное количество в отдельный мешочек и отдать насовсем. Если она принесет соль обратно, то нужно отказаться. Давать в долг соль нельзя – это может стать причиной неприятностей на работе и в личной жизни.

Одежда

Нельзя давать свою одежду поносить кому-либо, кто не входит в состав вашей семьи. Дело в том, что она накапливает энергетику человека. Если он желает зла, то этот негатив перекинется на вас, когда вы вновь наденете одолженную вещь. Считается, что во избежание негатива нужно брать плату с человека за предоставление ему одежды.

Посуда

Еще в древние времена посуда считалась сакральной частью семьи, поэтому гостям не давали убирать со стола и мыть посуду. Наши предки верили, что чужой человек может навлечь негатив на семью, если дотронется до посуды. По этой же причине нельзя давать ее в долг. Иногда соседи могут попросить на празднество одолжить посуду, в таком случае нужно им отказать.

Веник

История веника тоже уходит в древние времена. Еще тогда считалось, что грязь в доме привлекает злых духов, поэтому веник их отгонял и защищал жилье от нечистой силы. Поэтому нельзя никому одалживать веник – тогда он перестанет работать и оберегать своих хозяев.

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