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Какие запреты нужно обязательно соблюдать на похоронах

17 августа 2023ГаданияМарианна Басс

Похороны в христианстве всегда сопровождаются определенными ритуалами и обрядами.

Какие запреты нужно обязательно соблюдать на похоронах
Фото: Image by Freepik

Считается, что они помогают в упокоении души, а родственникам дают уверенность в том, что они справятся со всеми трудностями без отсутствующего близкого человека.

Нельзя забирать ничего с кладбища

После похорон нельзя забирать с кладбища никакие вещи, если они касались земли. Запрещено уносить еду, напитки, бутылки, венки, платки и полотенца. Все это нужно убрать, разложить или выбросить. Ни в коем случае нельзя приносить все это в собственный дом. Считается, что вместе с вещами можно занести в дом негативную энергию. Из-за этого у членов семьи могут возникнуть неприятности в виде серьезных болезней и даже смерти.

Нельзя класть в гроб вещи живых

Еще один запрет касается тех вещей, которые кладут в гроб к покойнику. Как правило, родственники отдают ему любимые вещи: часы, украшения, игрушки и другие памятные предметы. Однако если близкий человек хочет оставить что-то свое, чтобы покойник его не забыл, делать этого не надо. Тем более запрет касается фотографий.

Дело в том, что покойный человек не забудет своего близкого и продолжит за ним наблюдать и оберегать. Чтобы душе было легче перенести переход в другой мир, стоит молиться за его душу.

Нельзя идти перед гробом

Народная примета гласит, что ни один человек не должен идти вперед гроба. Считается, что так он может отправиться на тот свет раньше покойного, поэтому этого суеверия придерживались с особенной опаской. Действительно, вперед похоронной процессии никто никогда не шел. Также нельзя обгонять катафалк – по той же причине.

Нельзя шуметь на кладбище

Кладбище – место, где покоятся души. И покой нарушать ни в коем случае нельзя. Даже если вы приехали на похороны, не стоит громко смеяться, разговаривать и ругаться. Лучше решить все проблемы за пределами этого места. Поэтому старайтесь молчать во время похорон, а если хотите с кем-то поговорить, то делайте это в стороне и очень тихо. Шум может не понравиться другим покойникам, которые погребены на кладбище.

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