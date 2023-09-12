Как понять, что ваши неудачи связаны с кармой

Карма – последствия, которые идут после совершения человеком определенных поступков.

В буддизме считается, что с помощью кармы в мире держится равновесие, которое помогает сохранять мир. Карма может работать «в плюс» – в таком случае на человека сваливается неожиданная удача, и «в минус» – человек несет ответственность за весь негатив.

Проанализируйте ситуацию

Понятие карма не равняется судьбе, так как из последствий человек должен вынести определенный урок. На любые негативные эмоции, масли и поступки он получает должный ответ в виде последствий. Они должны научить его чему-то новому.

Если вы проанализируете ситуацию и сделаете из нее выводы – значит, что вы отработали карму. В таком случае этот негатив к вам больше не вернется.

Вспомните недавние сны

Карма может отрабатываться в течение нескольких жизней – так говорится в буддизме. Поэтому последствия настигают человека не мгновенно, и вы даже не сможете вспомнить причины отработки своих действий.

Поэтому стоит обращать внимание на свои сны. Они часто повествуют человеку о его предыдущих жизнях. В них вы можете увидеть ситуации, из которых вам нужно вынести кармический урок.

Отпустите ситуацию

Если вы снова и снова оказываетесь в похожей негативной ситуации, это значит, что карма вынуждает ее отработать. Если вы понимаете, что вас буквально заставляют делать добро, служить и помогать другим, оставляют в одиночестве, то вы точно отрабатываете негатив, совершенный в прошлом. В таком случае из ситуации нужно вынести урок – и тогда вы не будете вновь и вновь к ней возвращаться.

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