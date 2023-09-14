Красная нить из Иерусалима: для чего нужна и как ее использовать

Иерусалимская нить считается одним из сильнейших оберегов.

Это – красная шерстяная нить, которую повязывают на запястье левой руки. Привозят ее из столицы Израиля Иерусалима – именно в этой стране зародилась традиция повязывать себе такой амулет.

Для чего нужна красная нить

Люди приписывают этому амулету различные свойства от целительства и заканчивая исполнением желаний. На самом деле традиция повязывать красную нить появилась благодаря Каббале – религиозно-мистическому учению в иудаизме. В нем содержится информация о том, что красная нить защищает человека от негативных воздействий извне: порчи, сглаза, зависти.

Красный цвет был выбран как самый энергетически сильный, в иудаизме он является символом мудрости и власти. На левой руке его завязывают из-за того, что, согласно Каббале, именно через нее в тело человека может проникнуть негативная энергетика. Через левую руку человек принимает энергию извне, а через правую – отдает.

Таким образом, красная нить становится серьезным энергетическим оберегом для любого человека. Однако для того, чтобы она начала работать, ее нужно правильно завязать.

Как использовать красную нить

Для того, чтобы красная нить работала, ее нужно правильно активировать. Завязывать ее самостоятельно ни в коем случае нельзя – это должен делать человек, который близко вас знает и точно желает вам только добра. Как правило, просят завязать красную нить свою мать или других близких родственников.

Расположить нить нужно так, чтобы она плотно прилегала к руке, так как шерсть постепенно будет растягиваться. Завязать ее нужно на семь узелков. Так фиксируется защита для человека. Если после завязывания остались длинные кончики, и нужно обрезать и бросить в огонь. Во время завязывания нити нужно читать молитву. Она может относиться к любой религии, но важно, чтобы шла от сердца.

Если нить порвалась, это значит, что оберег сработал – защитил человека от негативного воздействия. В таком случае его нужно сжечь, а новый можно повязать сразу же.

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