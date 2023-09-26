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Занимать и отмечать: что нельзя делать перед собственным днем рождения

26 сентября 2023ГаданияМарианна Басс

День рождения – важный праздник для каждого человека.

Занимать и отмечать: что нельзя делать перед собственным днем рождения
Фото: Image by Freepik

К этому дню нужно ответственно подготовиться, кто-то организует праздник, а кто-то подводит итоги еще одного прожитого года жизни.

Однако есть приметы и запреты, которые касаются дня перед днем рождения. Чтобы не навлечь на себя беду на весь следующий год, нужно следовать определенным правилам.

Отмечать праздник заранее

Ни в коем случае нельзя отмечать праздник заранее. Считается, что этим действием можно сократить свою жизнь. Наши предки говорили, что заранее можно только поминать усопших, так как им ничего не грозит.

Попросите друзей и родственников, чтобы никто не поздравлял вас заранее. Если же это случилось, пожелайте себе всех пережить.

Ходить на кладбище

Любой контакт с усопшими отнимает много сил и энергии, будь то поминки или похороны. Поэтому не стоит посещать кладбище перед днем рождения. Если это поминальная дата вашего близкого человека, то можно навестить его заранее.

Лучше потратьте свою энергию на празднование жизни, а уже потом можно навестить усопших.

Брать и давать деньги в долг

Если не хотите растерять свое финансовое благополучие, то не стоит брать деньги в долг перед праздником. То же самое касается кредита и ипотеки в банке. Это нарушает финансовый баланс перед днем рождения. Так делать нельзя, если вы желаете стабильности в деньгах.

Видеться с недоброжелателями

Перед днем рождения старайтесь окружить себя теми людьми, которые желают вам только хорошего. Это – залог того, что все пожелания на год сбудутся. Если вы проведете время в компании людей, которые к вам плохо относятся, то они могут негативно повлиять на вас – все хорошее, что вам пожелают, они перебьют негативной энергией.

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